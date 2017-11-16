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10:32 (мск), источник: РИА Крым

На керченской трассе грузовик протаранил трактор

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя — РИА Новости Крым. Авария с участием грузовика и трактора произошла на трассе Феодосия-Керчь. В результате аварии пострадал один человек, сообщили в пресс-службе ГИБДД по РК.

Источник: РИА "Новости"

«55-летний водитель автомобиля Scania, двигаясь со стороны Феодосии в направлении Керчи, не выбрал безопасную дистанцию, в результате чего столкнулся с попутно движущимся трактором “Беларусь” под управлением 58-летнего водителя, совершающий разворот. В результате ДТП пострадал водитель трактора», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадины мягких тканей головы затылочной области, открытый перелом пальцев левой кисти.

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