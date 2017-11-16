На керченской трассе грузовик протаранил трактор

«55-летний водитель автомобиля Scania, двигаясь со стороны Феодосии в направлении Керчи, не выбрал безопасную дистанцию, в результате чего столкнулся с попутно движущимся трактором “Беларусь” под управлением 58-летнего водителя, совершающий разворот. В результате ДТП пострадал водитель трактора», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.