Пьяный автолюбитель сбил пенсионера в Приморье
Возбуждено уголовное дело в отношении водителя, совершившего ДТП и скрывшегося с места происшествия в Артеме, об этом «Deita. ru» сообщили в УМВД России по Приморскому краю.
Возбуждено уголовное дело в отношении водителя, совершившего ДТП и скрывшегося с места происшествия в Артеме, об этом «Deita. ru» сообщили в УМВД России по Приморскому краю.
В дежурную часть поступило сообщение о
В результате аварии пенсионер получил травмы, и его увезли в больницу.
Вскоре задержали подозреваемого. Им оказался неоднократно привлекавшийся к административной ответственности, в том числе за превышение установленной скорости движения, молодой человек. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».
Мужчину отпустили домой, взяв подписку о невыезде.
Отметим, подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы.
Екатерина Лапкина.