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10:39 (мск), источник: ДЕЙТА

Пьяный автолюбитель сбил пенсионера в Приморье

Возбуждено уголовное дело в отношении водителя, совершившего ДТП и скрывшегося с места происшествия в Артеме, об этом «Deita. ru» сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

В дежурную часть поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе улицы Фрунзе. Установлено, что 20-летний пьяный водитель автомашины Тойота Премио на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 67-летнего мужчину, после чего поспешил уехать.

В результате аварии пенсионер получил травмы, и его увезли в больницу.

Вскоре задержали подозреваемого. Им оказался неоднократно привлекавшийся к административной ответственности, в том числе за превышение установленной скорости движения, молодой человек. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Мужчину отпустили домой, взяв подписку о невыезде.

Отметим, подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы.

Екатерина Лапкина.

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