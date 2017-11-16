На Южном Урале ищут пенсионеров, пострадавших от рук «соцработников»
Мужчины представлялись сотрудниками соцслужбы и грабили пожилых людей в Оренбургской области.
Мужчины представлялись сотрудниками соцслужбы и грабили пожилых людей в Оренбургской области.
ГУ МВД по Челябинской области распространило информацию о трех мужчинах, которые грабили пенсионеров под видом соцработников в Оренбургской области, — южноуральцев, знающих об их причастности к аналогичным преступлениям, просят обращаться в полицию, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
В дежурную часть оренбургской полиции пришел 88-летний пенсионер из
В 2016 году подозреваемые уже похищали у потерпевшего 80 тыс. рублей. Установлена причастность мужчин к краже 15 тыс. у пенсионерки в Орске. Задержанные пояснили, что под видом соцработников заходили в гости с кондитерским изделием, в котором находилось лекарственное вещество, вызывающее сонливость и потерю бдительности.
По фактам произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).
Устанавливается причастность мужчин к совершению аналогичных преступлений на территории Оренбургской области и за ее пределами. Задержанные заключены под стражу.
Граждан, располагающих информацией о причастности данных лиц к совершению аналогичных преступлений, просят звонить по телефонам: 8 (353−2) 79−03−88, 79−04−13 или 02.