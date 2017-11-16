На Южном Урале ищут пенсионеров, пострадавших от рук «соцработников»

ГУ МВД по Челябинской области распространило информацию о трех мужчинах, которые грабили пенсионеров под видом соцработников в Оренбургской области, — южноуральцев, знающих об их причастности к аналогичным преступлениям, просят обращаться в полицию, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу полицейского главка.

В дежурную часть оренбургской полиции пришел 88-летний пенсионер из Соль-Илецка. Он сообщил, что неизвестные похитили у него 50 тыс. рублей. Мужчины проникли в квартиру под видом соцработников. Подозреваемыми оказались жители Кемеровской области 27 и 30 лет, а также 29-летний житель Калужской области. Двое из них задержаны в Сызрани, один — в Пензе.

В 2016 году подозреваемые уже похищали у потерпевшего 80 тыс. рублей. Установлена причастность мужчин к краже 15 тыс. у пенсионерки в Орске. Задержанные пояснили, что под видом соцработников заходили в гости с кондитерским изделием, в котором находилось лекарственное вещество, вызывающее сонливость и потерю бдительности.

По фактам произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Устанавливается причастность мужчин к совершению аналогичных преступлений на территории Оренбургской области и за ее пределами. Задержанные заключены под стражу.