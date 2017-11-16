Пьяный краснодарец попал под трамвай
Он получил травмы, но остался жив.
Он получил травмы, но остался жив.
Инцидент произошел в краевом центре 15 ноября, около половины восьмого вечера.
Как рассказал «Югополису» официальный представитель УМВД РФ по городу Краснодару Артем Коноваленко, трамвай второго маршрута двигался по улице Колхозной в сторону кинотеатра «Аврора». На остановке «Чистяковская роща» из вагона вышел пассажир и пошел вдоль движущегося состава. Внезапно он пошатнулся, упал, его зажало между вагоном и бордюром.
Пострадавший был доставлен в больницу с множественными травмами. По предварительным данным, у 62-летнего мужчины обнаружены признаки опьянения.
Водитель трамвая — 57-летняя женщина с 4-летним стажем вождения — дала пояснения об обстоятельствах случившегося.
Проводится проверка.