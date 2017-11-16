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10:40 (мск), источник: ТАСС

В Московской области ФСБ ликвидировала подпольную нарколабораторию

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. ФСБ России ликвидировала подпольную нарколабораторию в Подмосковье и задержала двух подозреваемых в производстве наркотиков. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«14 ноября 2017 года Федеральной службой безопасности во взаимодействии с Федеральной таможенной службой проведена операция по пресечению преступной деятельности группы лиц, специализировавшихся на незаконном производстве и сбыте синтетических наркотических средств», — сказали в ФСБ.
В результате установлена подпольная нарколаборатория, находящаяся в частном домовладении, расположенном в сельском поселении в Московской области.

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Предпринятыми мерами в момент производства очередной партии наркотических средств задержаны два гражданина России, жители Краснодара, у которых обнаружено и изъято не менее 20 кг готового наркотика, 240 литров наркосодержащей жидкости, лабораторное оборудование и различные химические вещества.
ФСБ

В момент задержания один из фигурантов в целях уничтожения лаборатории поджег легковоспламеняющиеся химикаты, чем создал угрозу жизни и здоровью себе и оперативным сотрудникам, затушившим пожар собственными силами.

«В отношении вышеуказанных лиц следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ», — сообщили в ФСБ.

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