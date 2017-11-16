В Московской области ФСБ ликвидировала подпольную нарколабораторию

«14 ноября 2017 года Федеральной службой безопасности во взаимодействии с Федеральной таможенной службой проведена операция по пресечению преступной деятельности группы лиц, специализировавшихся на незаконном производстве и сбыте синтетических наркотических средств», — сказали в ФСБ.

В результате установлена подпольная нарколаборатория, находящаяся в частном домовладении, расположенном в сельском поселении в Московской области.