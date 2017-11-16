Могилевские следователи устанавливают обстоятельства ряда поджогов

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«Обычно такие преступления совершаются из мести, ревности, зависти, личной неприязни и по иным мотивам. Нередко совершающие такие преступления лица находятся в нетрезвом виде», — отметила Оксана Соленюк. Так, например, 45-летняя жительница Могилева жестоко отомстила своей соседке за ссору, произошедшую между их мужьями. Она воспользовалась отсутствием дома 33-летней женщины, зашла в ее квартиру и с помощью горючей жидкости подожгла бумагу, лежащую на микроволновой печи. Пламя не пощадило и другое имущество. В ходе следствия установлено, что могилевчанка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решила отомстить за то, что муж соседки не выплатил ее супругу обещанную сумму денег за выполненную работу. А ключи от входной двери соседей у злоумышленницы сохранились еще с тех времен, когда женщины дружили.

В д. Заболотье Могилевского района пенсионерка 1956 года рождения, будучи в состоянии алкогольного опьянения, разбила окно в дачном доме своей родственницы и, используя легковоспламеняющуюся жидкость, подожгла строение (хозяев в это время там не было). А после пошла к соседям и созналась в содеянном. Мужчина из соседнего дома, вызвав пожарных, сам принялся тушить пожар подручными средствами и водой. Когда пожарные прибыли на место, огонь был потушен. Они сделали проливку во избежание повторного возгорания. Следователи установили мотив совершенного преступления: пенсионерка ревностно относилась к тому, что ее бывший муж ходит к родной сестре помогать на приусадебном участке.

В еще одном случае 35-летний могилевчанин болезненно переживал разрыв отношений со своей знакомой. В какой-то момент у него возникло желание отомстить обидчице. Для осуществления возмездия мужчина пришел к квартире своей недавней возлюбленной и поджег коврик у общей входной двери. Соседи вовремя успели потушить пожар — не случись этого, согласно заключению экспертизы, огонь мог бы распространиться на обе квартиры. Что касается личности подозреваемого, то он уже не первый раз сводит личные счеты с помощью огня. Три года назад у него был подобный инцидент: он поджег дверь квартиры своей подруги.