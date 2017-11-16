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11:03 (мск), источник: БЕЛТА

Автомобиль опрокинулся в мелиоративный канал в Житковичском районе

16 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Житковичском районе автомобиль опрокинулся в мелиоративный канал — пострадала пассажирка, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Источник: БЕЛТА

Инцидент произошел 15 ноября примерно в 21.40 вблизи деревни Морохорово. 26-летний бесправник за рулем «Фольксвагена» на закруглении дороги не справился с управлением, съехал с моста в мелиоративный канал и опрокинулся.

Из автомобиля водитель и 22-летняя пассажирка смогли выбраться самостоятельно. В результате происшествия девушка госпитализирована с травмами в Житковичскую центральную райбольницу.

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