В Тольятти в ДТП пострадал экипаж «скорой помощи» с пациентом

По предварительным данным, в автомобиле службы «03» находились четыре человека: водитель, два медика и пациент, которые получили различные телесные повреждения. Пострадал и водитель иномарки. Характер полученных ими травм выясняется. Сейчас все обстоятельства случившегося устанавливаются.

«Наши коллеги (врачи “скорой помощи”) попали в аварию на Автозаводском шоссе. Везли больного. По предварительным данным, дорожные правила нарушил водитель Audi, который поворачивал на ул. Ларина. Водитель Mercedes пытался уйти от столкновения, но так же стал участником ДТП. Врачи скорой серьезно пострадали. Очень надеемся на благополучный исход», отмечает Дербенев.