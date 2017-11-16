Сторож пилорамы пострадал из-за пожара в бытовке в Ковернинском районе Нижегородской области 15 ноября

Согласно информации, в 00:17 в МЧС поступило сообщение о пожаре в бытовке на территории пилорамы в деревне Бетино. Пожар был ликвидирован на площади 60 кв.метров. В результате пожара 58-летний сторож пилорамы получил ожоги перовой и второй степени 12% тела. Пострадавший был госпитализирован в Ковернинскую ЦРБ. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.