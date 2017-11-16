Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Татьяна Арнтгольц сменила имидж для роли в сериале: первые кадры
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Сбербанк запустил новогоднюю акцию
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В кабинете Джигарханяна нашли скрытые записывающие устройства
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
«Я — алкоголик»: Лолита поделилась своей проблемой - СМИ
CМИ: Игорь Сечин развелся с молодой супругой
«Не люблю эту бабушку»: глава Хакасии запретил помогать Лыковой
Дурное воспитание: Табаков о поступке Дюжева
Киев о решении Минска в ООН: «Это второй нож в спину Украины»
В бикини на Сейшелах: Орлова показала фигуру в 40
«Вечерний Ургант» обвинили в сексизме за шутку про парковку
Настасья Самбурская вышла замуж за 24-летнего актера
В бикини на Сейшелах: Орлова показала фигуру в 40 лет - СМИ
Кончаловский: Никто не осмелится делать как Путин
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
16Обрушение жилого дома в Ижевске
10:59 (мск), источник: Sputnik.by

СК впервые направил в суд дело о коммерческом шпионаже

По редкой статье обвиняются двое мужчин, которые незаконным способом получили сведения о технологии производства смолы, а также о рецептуре краски для нанесения дорожной разметки, которую разработали на одном из предприятий на Брестчине.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Впервые за историю существования Следственного комитета Беларуси до суда дойдет дело о коммерческом шпионаже, расследованием занималось управление СК по Брестской области.

Читайте также
Трудности перевода: как в Гомеле судят француза за один патрон

В статусе обвиняемых — двое мужчин. Помимо коммерческого шпионажа им инкриминируют и взяточничество.

Согласно материалам следствия, обвиняемые получили незаконным способом сведения о технологии производства смолы, а также о рецептуре краски для нанесения дорожной разметки. Обе технологии были разработаны и применялись при производстве одним из предприятий. Указанные сведения составляли коммерческую тайну данной организации, подчеркнули в УСК по Брестской области.

Чтобы получить эту информацию, мужчины передали одному из сотрудников предприятия 2500 долларов США. Всего же планировалась, что сумма вознаграждения будет вдвое большей — 5000 долларов США.

При передаче второй части взятки обвиняемые были задержаны сотрудниками шестого управления (по Брестской области) главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь и ОМОНа.

Обвиняемые полностью признали свою вину. Их действия квалифицированы по ч. 1 ст. 254 (коммерческий шпионаж), ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 431 (покушение на дачу взятки в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Уголовное дело изучено прокурором и направлено в суд.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Кто поедет на ЧМ-2018 в Россию: определились все участники турнира
Самбурская станет новым 'Ревизорро'
Россияне выберут название моста в Крым
ЦБ призвал не приобретать новые купюры по цене выше номинала
Грязная тайна Ракки: спасение людей или угроза для мира?
РУСАДА не признали соответствующим международному кодексу
Восстановленному молоку позволили иметь синеватый оттенок
Самая дорогая картина в мире продана на аукционе за $400 млн
Австралийский дипломат погиб в Нью-Йорке во время игры
Спорт
WADA не восстановило в правах РУСАДА. Что дальше? В расследовании независимой комиссии WADA говорилось о существовании в России государственной поддержки якобы существовавшей допинг-программы
Авто
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек Выяснилось, что у сотрудников полиции возникают трудности при заполнении протоколов шариковыми ручками при отрицательной температуре воздуха
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
Названы самые популярные города России для отдыха в Новый год
Леди
Как не надо расчесывать длинные волосы: 6 ошибок Вся правда о ежедневном бьюти-процессе, с которым каждая из нас с детства знакома.
Дети
Княгиня Монако растрогала соцсети снимком своих близнецов Наследники монаршей семьи покорили сердца интернет-пользователей.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь