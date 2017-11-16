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10:58 (мск), источник: БЕЛТА

Экс-замминистра по ЧС Бегун приговорен к 8 годам лишения свободы

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси Дмитрий Бегун приговорен к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда Заводского района Минска.

Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере.

Как следует из обвинения, Бегун брал взятки неоднократно с мая 2013 года по март 2017-го. В частности, будучи в должности начальника Минского городского управления (МГУ) МЧС, на протяжении 2013−2014 годов примерно за пять приемов он получил от Грица в качестве взятки денежные средства в сумме не менее Br90 млн (до деноминации). Речь шла о беспроблемном принятии подчиненными работниками выполненных работ и своевременной оплате по договору строительного подряда между МГУ и «РМ Грифреставрация», согласно которому выполнялись строительно-ремонтные работы в помещении по адресу Логойский тракт, 17а.

Кроме того, он брал взятки в должности замминистра по ЧС. Зная, что работы по наружному утеплению здания станции техобслуживания автомобилей приостановлены, дал указание подчиненному оказать помощь по беспроблемному и скорейшему получению положительного заключения экспертного совета. В результате в кратчайшие сроки были подготовлены необходимые документы и проведено заседание совета с положительным результатом. За указанные действия в июне-августе 2016 года Бегун получил деньги в два приема — всего не менее Br4 тыс.

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