Экс-замминистра по ЧС Бегун приговорен к 8 годам лишения свободы

Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере.

Как следует из обвинения, Бегун брал взятки неоднократно с мая 2013 года по март 2017-го. В частности, будучи в должности начальника Минского городского управления (МГУ) МЧС, на протяжении 2013−2014 годов примерно за пять приемов он получил от Грица в качестве взятки денежные средства в сумме не менее Br90 млн (до деноминации). Речь шла о беспроблемном принятии подчиненными работниками выполненных работ и своевременной оплате по договору строительного подряда между МГУ и «РМ Грифреставрация», согласно которому выполнялись строительно-ремонтные работы в помещении по адресу Логойский тракт, 17а.