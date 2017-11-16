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10:52 (мск), источник: Actualitati.md

В Рыбнице спящий мужчина сгорел из-за непотушенной сигареты

Тело 59-летнего мужчины было найдено на обгоревшем диване. Об инциденте сообщила одна из жительниц жилого дома, которая почувствовала запах гари.

Источник: Actualitati.md

Полиция передает, что женщина приоткрыла незапертую входную дверь соседской квартиры и после увиденного позвонила по телефону 102.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По словам очевидцев, погибший болел сахарным диабетом и недавно перенёс инсульт. Вёл нормальный образ жизни. Последний раз мужчину видели 9 ноября. Предположительная причина возгорания и дальнейшего задымления неосторожное курение в постели, aif.md.

По факту случившегося ведётся разбирательство.

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