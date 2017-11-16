В Рыбнице спящий мужчина сгорел из-за непотушенной сигареты

Полиция передает, что женщина приоткрыла незапертую входную дверь соседской квартиры и после увиденного позвонила по телефону 102.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По словам очевидцев, погибший болел сахарным диабетом и недавно перенёс инсульт. Вёл нормальный образ жизни. Последний раз мужчину видели 9 ноября. Предположительная причина возгорания и дальнейшего задымления неосторожное курение в постели, aif.md.