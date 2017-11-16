Предположительно — взрывчатка. В центре Екатеринбурга эвакуировали жилой дом
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноября, ИА УралПолит.Ru. Подъезд дома в Екатеринбурге эвакуировали, предположительно,
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноября, ИА УралПолит.Ru. Подъезд дома в Екатеринбурге эвакуировали, предположительно,
«Один подъезд эвакуировали точно, выставлено оцепление», — сообщил «УралПолит.Ru» депутат городской думы Константин Киселев, чья приемная расположена в это доме.
Он пояснил — его помощница сообщила, что, предположительно, в урне перед домом обнаружили взрывчатку. «Она не утверждает, что это именно взрывчатка, но эвакуация точно была», — сказал депутат.
На месте находятся сотрудники МВД, МЧС, «скорой помощи».
Начальник