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11:09 (мск), источник: УралПолит.ру

Предположительно — взрывчатка. В центре Екатеринбурга эвакуировали жилой дом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноября, ИА УралПолит.Ru. Подъезд дома в Екатеринбурге эвакуировали, предположительно, из-за найденной в урне взрывчатки.

«Один подъезд эвакуировали точно, выставлено оцепление», — сообщил «УралПолит.Ru» депутат городской думы Константин Киселев, чья приемная расположена в это доме.

Он пояснил — его помощница сообщила, что, предположительно, в урне перед домом обнаружили взрывчатку. «Она не утверждает, что это именно взрывчатка, но эвакуация точно была», — сказал депутат.

На месте находятся сотрудники МВД, МЧС, «скорой помощи».

Начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что «проводятся проверочные мероприятия».

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