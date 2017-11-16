Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Виталий Шаповалов
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Путин впервые поговорил с лидерами ДНР и ЛНР
Билл Гейтс купил пустыню в Аризоне, чтобы построить город
Сбившая насмерть "пьяного мальчика" обратилась к суду с просьбой
Грязная тайна РаккиНе станет ли секретный пакт, позволивший сотням боевиков группировки «Исламское государство» и их семьям покинуть Ракку, угрозой для мира?
Разведка ФРГ: «Не следует больше питать надежды по вопросу Крыма»
СМИ: Доллар потерял главную опору
«Не люблю эту бабушку»: глава Хакасии запретил помогать Лыковой
Дурное воспитание: Табаков о поступке Дюжева
71-летняя певица Пеккан выглядит на 30 лет моложе и хочет рожать
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
«Вечерний Ургант» обвинили в сексизме за шутку про парковку
Настасья Самбурская вышла замуж за 24-летнего актера
В бикини на Сейшелах: Орлова показала фигуру в 40 лет - СМИ
Кончаловский: Никто не осмелится делать как Путин
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
Фоторепортажи
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
16Обрушение жилого дома в Ижевске
11:08 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В центре Волгограда в огне из-за поджога пострадал новый внедорожник

В центре Волгограда в огне из-за поджога пострадал новый внедорожник.

В Центральном районе города-героя минувшей ночью неизвестные подожгли новый внедорожник «Вольво», сообщает ВДТВ со ссылкой на ГУ МЧС по Волгоградской области.

Сегодня, в 03:12 на пульт диспетчера спасательной службы поступил сигнал о пожаре в центре Волгограда. На улице Батальонной полностью в огне был автомобиль «Вольво» 2017 года выпуска. Пожарным понадобилось 10 минут, чтобы справится с огнем. Погибших и пострадавших нет, но автомобиль в огне серьезно пострадал.

Согласно выводам специалистов причиной пожара стал поджог, — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Россияне выберут название моста в Крым
ЦБ призвал не приобретать новые купюры по цене выше номинала
Грязная тайна Ракки: спасение людей или угроза для мира?
РУСАДА не признали соответствующим международному кодексу
Восстановленному молоку позволили иметь синеватый оттенок
Самая дорогая картина в мире продана на аукционе за $400 млн
Австралийский дипломат погиб в Нью-Йорке во время игры
Спорт
WADA не восстановило в правах РУСАДА. Что дальше? В расследовании независимой комиссии WADA говорилось о существовании в России государственной поддержки якобы существовавшей допинг-программы
Авто
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек Выяснилось, что у сотрудников полиции возникают трудности при заполнении протоколов шариковыми ручками при отрицательной температуре воздуха
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Рублевка ежегодно теряет треть покупателей недвижимости
В России строится почти 2 млн квадратных метров торговых центров
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
Леди
Как не надо расчесывать длинные волосы: 6 ошибок Вся правда о ежедневном бьюти-процессе, с которым каждая из нас с детства знакома.
Дети
Княгиня Монако растрогала соцсети снимком своих близнецов Наследники монаршей семьи покорили сердца интернет-пользователей.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь