В центре Волгограда в огне из-за поджога пострадал новый внедорожник.

Сегодня, в 03:12 на пульт диспетчера спасательной службы поступил сигнал о пожаре в центре Волгограда. На улице Батальонной полностью в огне был автомобиль «Вольво» 2017 года выпуска. Пожарным понадобилось 10 минут, чтобы справится с огнем. Погибших и пострадавших нет, но автомобиль в огне серьезно пострадал.