Мужчина задохнулся в запертом гараже

Трагический случай произошел на улице Ольги Жилиной в Центральном районе. 16 ноября в 10.03 на телефон оперативного дежурного МАСС поступило сообщение. Звонивший мужчина рассказал, что не может открыть дверь гаража, которая закрыта на задвижку изнутри.

На место происшествия оперативно выдвинулся экипаж спасателей. Они вскрыли дверь при помощи шанцевого инструмента. Проникнув в помещение и осмотрев гараж, сотрудники МАСС обнаружили мужчину без признаков жизни в заведенном автомобиле.

Мужчина был передан врачам скорой медицинской помощи, которые констатировали смерть мужчины 1991 года рождения. Сейчас сотрудники МВД разбираются в обстоятельствах происшествия.