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11:57 (мск), источник: VN.ru

Мужчина задохнулся в запертом гараже

Спасатели обнаружили бездыханное тело мужчины в запертом изнутри гараже. Человек сидел в заведенном автомобиле, сообщает муниципальная аварийно-спасательная служба Новосибирска.

Трагический случай произошел на улице Ольги Жилиной в Центральном районе. 16 ноября в 10.03 на телефон оперативного дежурного МАСС поступило сообщение. Звонивший мужчина рассказал, что не может открыть дверь гаража, которая закрыта на задвижку изнутри.

На место происшествия оперативно выдвинулся экипаж спасателей. Они вскрыли дверь при помощи шанцевого инструмента. Проникнув в помещение и осмотрев гараж, сотрудники МАСС обнаружили мужчину без признаков жизни в заведенном автомобиле.

Мужчина был передан врачам скорой медицинской помощи, которые констатировали смерть мужчины 1991 года рождения. Сейчас сотрудники МВД разбираются в обстоятельствах происшествия.

Три дня назад в Новосибирске произошел похожий случай — к счастью, тогда обошлось без жертв. 13 октября в МАСС позвонили с сообщением, что в одном из гаражей за закрытыми воротами работает автомобиль. Уже через пять минут экипаж спасателей был на месте. Используя спецоборудование, они проникли в гараж и вынесли живого 40-летнего новосибирца на свежий воздух.

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