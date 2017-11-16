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12:08 (мск), источник: РИА Новости

Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Ростовом-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя — РИА Новости, Юлия Насулина. Пять человек, пострадавших накануне в крупном ДТП с «Газелью» в Ростовской области, находятся в стабильном состоянии, сообщил РИА Новости представитель Минздрава области.

Источник: AP 2017

Авария произошла в ночь на среду на трассе М-4 «Дон». Пассажирская «Газель» столкнулась с припаркованным на обочине КамАЗом. Пять человек погибли, еще пять были госпитализированы. По информации источника в правоохранительных органах, в «Газели» ехали футбольные болельщики, возвращавшиеся после проходившего в Краснодаре товарищеского матча Нигерия — Аргентина (4:2).

«На данный момент пострадавшие в результате ДТП находятся в стабильном состоянии», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сейчас в центральной городской больнице Батайска находятся три пациента, один из которых — в реанимации. Состояние двоих оценивается как средней степени тяжести.

В среду для проведения дальнейшего лечения еще один пострадавший был переведен из больницы Батайска в областное лечебное учреждение. Последний пострадавший находится в лечебном учреждении Краснодарского края в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

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 Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Ростовом-на-Дону
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