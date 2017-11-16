Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Ростовом-на-Дону

Источник: AP 2017

Авария произошла в ночь на среду на трассе М-4 «Дон». Пассажирская «Газель» столкнулась с припаркованным на обочине КамАЗом. Пять человек погибли, еще пять были госпитализированы. По информации источника в правоохранительных органах, в «Газели» ехали футбольные болельщики, возвращавшиеся после проходившего в Краснодаре товарищеского матча Нигерия — Аргентина (4:2).

«На данный момент пострадавшие в результате ДТП находятся в стабильном состоянии», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сейчас в центральной городской больнице Батайска находятся три пациента, один из которых — в реанимации. Состояние двоих оценивается как средней степени тяжести.

В среду для проведения дальнейшего лечения еще один пострадавший был переведен из больницы Батайска в областное лечебное учреждение. Последний пострадавший находится в лечебном учреждении Краснодарского края в состоянии средней степени тяжести.