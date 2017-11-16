На остановке в Ростове умер пожилой мужчина
Инцидент произошел рядом со Старым Автовокзалом.
Инцидент произошел рядом со Старым Автовокзалом.
На автобусной остановке рядом со Старым Автовокзалом на проспекте Шолохова в
На месте происшествия работали сотрудники полиции и следственного комитета. По данным правоохранителей, следов насильственной смерти на теле обнаружено не было. Очевидцы рассказали, что 76-летний пенсионер приехал из Москвы навестить родственников и у него случился инфаркт. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.
Напомним, что за последнее время это уже второй подобный случай в городе. Вечером 25 октября на автобусной остановке рядом с проспектом Михаила Нагибина умер пожилой мужчина. По данным прибывших медиков, у пожилого человека не выдержало сердце.