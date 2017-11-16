На остановке в Ростове умер пожилой мужчина

На автобусной остановке рядом со Старым Автовокзалом на проспекте Шолохова в Ростове-на-Дону умер пожилой мужчина. Трагедия произошла в ночь на сегодня, 16 ноября.

На месте происшествия работали сотрудники полиции и следственного комитета. По данным правоохранителей, следов насильственной смерти на теле обнаружено не было. Очевидцы рассказали, что 76-летний пенсионер приехал из Москвы навестить родственников и у него случился инфаркт. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.