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12:05 (мск), источник: Деловое сообщество

На остановке в Ростове умер пожилой мужчина

Инцидент произошел рядом со Старым Автовокзалом.

На автобусной остановке рядом со Старым Автовокзалом на проспекте Шолохова в Ростове-на-Дону умер пожилой мужчина. Трагедия произошла в ночь на сегодня, 16 ноября.

На месте происшествия работали сотрудники полиции и следственного комитета. По данным правоохранителей, следов насильственной смерти на теле обнаружено не было. Очевидцы рассказали, что 76-летний пенсионер приехал из Москвы навестить родственников и у него случился инфаркт. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.

Напомним, что за последнее время это уже второй подобный случай в городе. Вечером 25 октября на автобусной остановке рядом с проспектом Михаила Нагибина умер пожилой мужчина. По данным прибывших медиков, у пожилого человека не выдержало сердце.

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