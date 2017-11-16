Хабаровский губернатор рассказал, что спасло девочку при крушении L-410

Источник: РИА "Новости"

ХАБАРОВСК/ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя — РИА Новости. Девочка выжила при крушении самолета в Хабаровском крае во многом благодаря тому, что была правильно пристегнута к креслу, сообщил журналистам губернатор Вячеслав Шпорт, в четверг побывавший на месте трагедии.

«Девочка была правильно пристегнута к креслу. Тот человек, который ее извлекал, рассказал, что она была плотно пристегнута к креслу, и это был решающий фактор в том, что она осталась жива. Сопровождающая девочку учительница правильно пристегнула ребенка, как того требуют нормы безопасности. Ну, а дальше — это стечение обстоятельств», — сказал Шпорт.

Девочку из обломков вытащил директор Нельканского аэропорта Евгений Архинос. По словам губернатора, власти края рассмотрят обращение жителей Нелькана о награждении посмертно учительницы, которая, по их мнению, закрыла своим телом ребенка и спасала ей жизнь.

«Что там было на самом деле, сказать сложно, потому что все взрослые погибли. Но жителям хочется, чтобы об их односельчанах была достойная память, поэтому мы, конечно, рассмотрим их обращение», — отметил Шпорт.