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11:58 (мск), источник: Губерния онлайн

Попавшая в аварию хабаровчанка задумалась об иске против дорожных служб

Когда женщина попыталась сбавить скорость, ее машину вынесло на встречную полосу.

Источник: Губерния онлайн

В Хабаровске на Березовском шоссе произошла авария, которая может закончиться для дорожных служб судебными разбирательствами. Об иске подумывает 26-летняя хозяйка «Тойоты Витц», разбившая машину на нечищеной трассе, сообщает портал «Губерния».

Хабаровчанка ехала в сторону поселка Березовка. Ее оппонент, 49-летний хабаровчанин на «Ленд Крузере Прадо», двигался навстречу. Мужчина возвращался домой с автомойки. Скорость движения обоих участников ДТП была небольшой — примерно 30 километров в час. В какой-то момент хетчбэк начало заносить на совершенно ровном месте — иномарка оказалась на встречной полосе и протаранила дорогой внедорожник.

Хозяин «Ленд Крузера», как и автолюбительница, был недоволен состоянием проезжей части. По его мнению, технике нужно работать на главных транспортных артериях, а не заниматься чисткой городского «фасада».

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