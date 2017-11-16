Попавшая в аварию хабаровчанка задумалась об иске против дорожных служб
Когда женщина попыталась сбавить скорость, ее машину вынесло на встречную полосу.
Когда женщина попыталась сбавить скорость, ее машину вынесло на встречную полосу.
В Хабаровске на Березовском шоссе произошла авария, которая может закончиться для дорожных служб судебными разбирательствами. Об иске подумывает 26-летняя хозяйка «Тойоты Витц», разбившая машину на нечищеной трассе, сообщает портал «Губерния».
Хабаровчанка ехала в сторону поселка Березовка. Ее оппонент, 49-летний хабаровчанин на «Ленд Крузере Прадо», двигался навстречу. Мужчина возвращался домой с автомойки. Скорость движения обоих участников ДТП была небольшой — примерно 30 километров в час. В
Хозяин «Ленд Крузера», как и автолюбительница, был недоволен состоянием проезжей части. По его мнению, технике нужно работать на главных транспортных артериях, а не заниматься чисткой городского «фасада».