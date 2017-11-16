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11:51 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Напавших на супругов-бизнесменов екатеринбуржцев задержали

В Екатеринбурге задержали подозреваемых в разбойном нападении на супружескую пару бизнесменов.

Источник: УралИнформБюро

Это двое местных жителей 24 лет и 31 года. Они арестованы, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-группе городского УМВД.

Преступление было совершено вечером 29 июня 2017 года. Злоумышленники с пистолетами проникли в офис на Сибирском тракте, 57/л, связали потерпевших скотчем и потребовали отдать все деньги. Мужчина оказал сопротивление, и нападавшие скрылись.

Их задержали 30 октября в районе Белой башни. Как выяснилось, подозреваемые ранее были судимы: старший из них отбывал наказание за смертельное ДТП, а младший — за угрозу убийством, надругательство и кражу.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Им грозит до 12 лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемые арестованы.

Полицейские проверяют их на причастность к другим преступлениям. Всех, кто мог пострадать от их действий, просят позвонить по телефонам: (343) 294−13−53, 8−922−153−98−01.

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