Напавших на супругов-бизнесменов екатеринбуржцев задержали
В Екатеринбурге задержали подозреваемых в разбойном нападении на супружескую пару бизнесменов.
В Екатеринбурге задержали подозреваемых в разбойном нападении на супружескую пару бизнесменов.
Это двое местных жителей 24 лет и 31 года. Они арестованы, сообщили «Уралинформбюро» в
Преступление было совершено вечером 29 июня 2017 года. Злоумышленники с пистолетами проникли в офис на Сибирском тракте, 57/л, связали потерпевших скотчем и потребовали отдать все деньги. Мужчина оказал сопротивление, и нападавшие скрылись.
Их задержали 30 октября в районе Белой башни. Как выяснилось, подозреваемые ранее были судимы: старший из них отбывал наказание за смертельное ДТП, а младший — за угрозу убийством, надругательство и кражу.
В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Им грозит до 12 лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемые арестованы.
Полицейские проверяют их на причастность к другим преступлениям. Всех, кто мог пострадать от их действий, просят позвонить по телефонам: (343) 294−13−53, 8−922−153−98−01.