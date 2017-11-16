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12:01 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде в ДТП пострадала сотрудница «скорой помощи»

В результате аварии медик была доставлена в больницу.

34-летняя медик пострадала в столкновении машины «скорой помощи» и иномарки в Советском районе Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, авария произошла поздно вечером 15 ноября. 56-летний водитель автомобиля «скорой помощи» ехал с включенным проблесковым маячком и спецсигналом по проспекту Университетский со стороны Кировского района в сторону центра города. Напротив дома № 107 не убедившись, что ему уступают дорогу, при пересечении регулируемого перекрестка он проехал на запрещающий красный сигнал светофора и врезался в Nissan Almera.

В результате ДТП 34-летняя женщина-медработник с травмами была доставлена в больницу.

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