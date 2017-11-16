В Волгограде в ДТП пострадала сотрудница «скорой помощи»

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, авария произошла поздно вечером 15 ноября. 56-летний водитель автомобиля «скорой помощи» ехал с включенным проблесковым маячком и спецсигналом по проспекту Университетский со стороны Кировского района в сторону центра города. Напротив дома № 107 не убедившись, что ему уступают дорогу, при пересечении регулируемого перекрестка он проехал на запрещающий красный сигнал светофора и врезался в Nissan Almera.