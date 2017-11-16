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12:13 (мск), источник: 36on.ru

Воронежского бизнесмена обвинили в захвате федеральной земли возле трассы

Прокуратура Центрального района возбудила несколько административных дел после проверки соблюдения законодательства при использовании участков в полосе отвода федеральной автодороги А-134.

Источник: Reuters

Оказалось, что «Черноземуправтодор» передал участки двум предпринимателям. Бизнесмены могли ими пользоваться на праве сервитута. Им разрешалось построить на федеральной земле объекты дорожного сервиса, но запрещалось распоряжаться участками.

Несмотря на это, один из участков был передан в пользование другому бизнесмену. В итоге предприниматель был привлечен к административной ответственности за самовольное занятие территории. Помимо этого, теперь ему грозит и уголовная ответственность. Полиция возбудила дело по статье 330 УК РФ — «Самоуправство».

— Кроме того, проверкой установлено, что и иные участки использовались третьими лицами в отсутствие прав на них. В этой связи прокуратурой района также возбуждены административные дела по ст. 7.1 КоАП РФ, виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 40 тыс. рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

Ведомство обратилось к «Черноземуправтодору» с просьбой устранить нарушения закона, так как это федеральное учреждение является правообладателем недвижимости.

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