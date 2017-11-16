Воронежского бизнесмена обвинили в захвате федеральной земли возле трассы

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Оказалось, что «Черноземуправтодор» передал участки двум предпринимателям. Бизнесмены могли ими пользоваться на праве сервитута. Им разрешалось построить на федеральной земле объекты дорожного сервиса, но запрещалось распоряжаться участками.

Несмотря на это, один из участков был передан в пользование другому бизнесмену. В итоге предприниматель был привлечен к административной ответственности за самовольное занятие территории. Помимо этого, теперь ему грозит и уголовная ответственность. Полиция возбудила дело по статье 330 УК РФ — «Самоуправство».

— Кроме того, проверкой установлено, что и иные участки использовались третьими лицами в отсутствие прав на них. В этой связи прокуратурой района также возбуждены административные дела по ст. 7.1 КоАП РФ, виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 40 тыс. рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.