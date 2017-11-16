По факту гибели мужчины с детьми на пожаре в Ангарске СКР завел дело

В Ангарске следователи возбудили уголовное дело по факту пожара, унесшего жизни трех человек. Как пояснили в СКР, дело заведено по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Напомним, что смертельный пожар произошел 15 ноября днем в СНТ «Тополёк-2» в Ангарске. При тушении пожара в доме нашли тела трех человек — 35-летнего мужчины и двоих его детей 2 и 4 лет. По предварительной информации, смерть потерпевших наступила из-за отравления угарным газом, признаков насильственной смерти нет.