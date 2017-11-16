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12:15 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге эвакуировали ТРЦ «Мега»

В Екатеринбурге началась срочная эвакуация посетителей и сотрудников торгового центра «Мега», сообщают очевидцы.

Источник: РИА "Новости"

«По техническим причинам просим покинуть здание и отойти подальше», — объявили в ТЦ по громкой связи. Всех детей уже вывели из детских комнат, эвакуация продолжается.

Напомним, этой осенью Екатеринбург накрыла волна лжеминирований. В последний раз людей эвакуировали из ККТ «Космос», «Глобуса», «Успенского» и «Салюта», где должна была состояться встреча с режиссером фильма «Матильда» Алексеем Учителем.

Также сегодня эвакуировали жителей дома по адресу Шейнкмана, 19 из-за подозрительного предмета в урне возле здания.

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