Новосибирец пойдет под суд за плевок в лицо полицейскому
28-летний мужчина публично оскорбил сотрудников полиции, ударил и плюнул в одного из правоохранителей, об этом сообщает
28-летний мужчина публично оскорбил сотрудников полиции, ударил и плюнул в одного из правоохранителей, об этом сообщает
Новосибирец пойдет под суд за плевок в лицо полицейскому, рассказали прокуроры.
Инцидент произошел летом в кафе «Березовая роща». На территории заведения завязалась драка, сотрудники кафе позвонили в полицию. На место выехал наряд — двое правоохранителей, одна из них — женщина.
На требование полицейских прекратить драку мужчина напал на сотрудников с оскорблениями, после чего ударил полицейского по лицу и плюнул в его сторону.
«Нарушитель оказывал активное физическое сопротивление, которое сопровождалось грубыми оскорблениями должностных лиц», — пояснили в прокуратуре.
В отношении 28-летнего новосибирца возбудили уголовное дело по статьям 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти) и 318 УК РФ (применение насилия, угроза применения насилия в отношении представителя власти).
Уголовное дело рассмотрит по существу Дзержинский районный суд Новосибирска.