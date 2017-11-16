Источник: Вести - Новосибирск

Новосибирец пойдет под суд за плевок в лицо полицейскому, рассказали прокуроры.

Инцидент произошел летом в кафе «Березовая роща». На территории заведения завязалась драка, сотрудники кафе позвонили в полицию. На место выехал наряд — двое правоохранителей, одна из них — женщина.

На требование полицейских прекратить драку мужчина напал на сотрудников с оскорблениями, после чего ударил полицейского по лицу и плюнул в его сторону.

«Нарушитель оказывал активное физическое сопротивление, которое сопровождалось грубыми оскорблениями должностных лиц», — пояснили в прокуратуре.

В отношении 28-летнего новосибирца возбудили уголовное дело по статьям 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти) и 318 УК РФ (применение насилия, угроза применения насилия в отношении представителя власти).