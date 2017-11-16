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11:59 (мск), источник: Tengrinews

Актюбинский прокурор плакал и просил не сажать его в СИЗО

За взятку в размере 13 миллионов тенге сотруднику прокуратуры Актюбинской области Эсентуру Кадырову санкционировали арест, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Санкцию на арест прокурора Кадырова выдали поздно вечером 15 ноября. По словам стороны обвинения, 13 ноября этого года во дворе своего дома, находясь в машине старшего помощника прокурора Актюбинской области, задержанный пытался передать 40 тысяч долларов (13 миллионов тенге) через должностное лицо в Генеральную прокуратуру. Прокурор добивался закрытия уголовного производства в отношении него. Однако сразу после дачи взятки Кадыров был задержан. Ему вменяется статья УК РК «Дача взятки должностному лицу через посредника». В суде прокурор просил не сажать его на время следствия в СИЗО.

«Я знаю всю систему правосудия, я не намерен скрываться от него, являться по каждому вызову суда. Я совершил не общественно опасное преступление и прошу изменить меру пресечения на домашний арест. В качестве залога могу предоставить движимое и недвижимое имущество», — пытался привести доводы Кадыров.

По словам адвоката задержанного, дома его ждут двое малолетних детей и супруга.

Прокурор Кадыров пытался усилить эффект и даже расплакался. На судью это повлияло мало. Алима Адилова санкционировала меру пресечения в виде содержания под стражей. Прокурор проведет в СИЗО два месяца. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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