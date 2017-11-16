Актюбинский прокурор плакал и просил не сажать его в СИЗО
За взятку в размере 13 миллионов тенге сотруднику прокуратуры Актюбинской области Эсентуру Кадырову санкционировали арест, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
За взятку в размере 13 миллионов тенге сотруднику прокуратуры Актюбинской области Эсентуру Кадырову санкционировали арест, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
Санкцию на арест прокурора Кадырова выдали поздно вечером 15 ноября. По словам стороны обвинения, 13 ноября этого года во дворе своего дома, находясь в машине старшего помощника прокурора Актюбинской области, задержанный пытался передать 40 тысяч долларов (13 миллионов тенге) через должностное лицо в Генеральную прокуратуру. Прокурор добивался закрытия уголовного производства в отношении него. Однако сразу после дачи взятки Кадыров был задержан. Ему вменяется статья УК РК «Дача взятки должностному лицу через посредника». В суде прокурор просил не сажать его на время следствия в СИЗО.
«Я знаю всю систему правосудия, я не намерен скрываться от него, являться по каждому вызову суда. Я совершил не общественно опасное преступление и прошу изменить меру пресечения на домашний арест. В качестве залога могу предоставить движимое и недвижимое имущество», — пытался привести доводы Кадыров.
По словам адвоката задержанного, дома его ждут двое малолетних детей и супруга.
Прокурор Кадыров пытался усилить эффект и даже расплакался. На судью это повлияло мало. Алима Адилова санкционировала меру пресечения в виде содержания под стражей. Прокурор проведет в СИЗО два месяца. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.