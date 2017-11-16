Житель Хабаровска разбил свою новую «Сузуки» и еще две машины

Источник: Губерния онлайн

В среду вечером около железнодорожного вокзала водитель «Сузуки Култус» устроил аварию, в которой разбил и свою иномарку, и еще две машины, сообщает портал «Губерния».

27-летний хозяин универсала двигался от улицы Карла Маркса в сторону Серышева. Машину этот автолюбитель купил неделю назад. Он направлялся в шиномонтаж, чтобы сменить летнюю резину на зимнюю. Оппонент, управлявший «Тойотой Спасио», ехал во встречном направлении. На перекрестке хабаровчанин намеревался повернуть налево, на улицу Ленинградскую.

Ключевую роль в определении того, кто устроил это ДТП, играл сигнал светофора. На этот счет у мужчин были разногласия. Шофер минивэна утверждал, что завершал поворот на красный, а хозяин универсала уверял в обратном.