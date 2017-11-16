Житель Хабаровска разбил свою новую «Сузуки» и еще две машины
Автолюбитель выехал на перекресток, когда ему горел красный свет.
Автолюбитель выехал на перекресток, когда ему горел красный свет.
В среду вечером около железнодорожного вокзала водитель «Сузуки Култус» устроил аварию, в которой разбил и свою иномарку, и еще две машины, сообщает портал «Губерния».
27-летний хозяин универсала двигался от улицы Карла Маркса в сторону Серышева. Машину этот автолюбитель купил неделю назад. Он направлялся в шиномонтаж, чтобы сменить летнюю резину на зимнюю. Оппонент, управлявший «Тойотой Спасио», ехал во встречном направлении. На перекрестке хабаровчанин намеревался повернуть налево, на улицу Ленинградскую.
Ключевую роль в определении того, кто устроил это ДТП, играл сигнал светофора. На этот счет у мужчин были разногласия. Шофер минивэна утверждал, что завершал поворот на красный, а хозяин универсала уверял в обратном.
После столкновения иномарки отбросило на стоящую у светофора «Хонду Цивик». Авария, участником котором 25-летний водитель случайно, произошла прямо перед ним. Мужчина отчетливо видел, что на красный свет проехал шофер «Сузуки».