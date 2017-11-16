Новая волна лжеминирований: эвакуируют «Глобус» и «Карнавал»
Екатеринбург снова оказался под прицелом лжеминеров. На данный момент идет эвакуация ТЦ «Глобус» и «Карнавал», сообщают очевидцы с места событий.
Екатеринбург снова оказался под прицелом лжеминеров. На данный момент идет эвакуация ТЦ «Глобус» и «Карнавал», сообщают очевидцы с места событий.
Ранее агентство ЕАН писало об эвакуации «Меги».
Напомним, этой осенью Екатеринбург накрыла волна лжеминирований. В последний раз людей эвакуировали из ККТ «Космос», «Глобуса», «Успенского» и «Салюта», где должна была состояться встреча с режиссером фильма «Матильда» Алексеем Учителем.
Также сегодня эвакуировали жителей дома по адресу Шейнкмана, 19