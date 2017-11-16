Новая волна лжеминирований: эвакуируют «Глобус» и «Карнавал»

Напомним, этой осенью Екатеринбург накрыла волна лжеминирований. В последний раз людей эвакуировали из ККТ «Космос», «Глобуса», «Успенского» и «Салюта», где должна была состояться встреча с режиссером фильма «Матильда» Алексеем Учителем.