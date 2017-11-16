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12:16 (мск), источник: РИА Новости

В Уфе будут судить врачей, стерилизовавших девочку-инвалида без ее ведома

УФА, 16 ноя — РИА Новости. Суд в Уфе рассмотрит уголовное дело в отношении заведующей больницей, которая дала указание стерилизовать девушку-инвалида без ее ведома, говорится в сообщении СК РФ по Башкирии.

«Инцидент произошел в больнице № 13 Уфы в отделении гинекологии. Несовершеннолетней девушке, которая больна ДЦП и недееспособна, сделали оперативное вмешательство по медицинской стерилизации», — рассказал РИА Новости представитель следствия.

По данным ведомства, к врачам за данной операцией обратилась опекунша девушки.

«Несмотря на отсутствие судебного документа на проведение операции по стерилизации, заведующая отделением дала указание хирургу на операцию и сама ассистировала ему», — рассказал представитель СУСК.

Он добавил, что после оперативного вмешательства девушка лишилась детородного органа.

«Уголовное дело о халатности в отношении 57-летней заведующей гинекологическим отделением больницы № 13 направлено на рассмотрение по существу. Судебное разбирательство начнется 29 ноября», — сообщают следователи, отмечая, что обвиняемая свою вину не признает.

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