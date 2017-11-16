В Уфе будут судить врачей, стерилизовавших девочку-инвалида без ее ведома

«Инцидент произошел в больнице № 13 Уфы в отделении гинекологии. Несовершеннолетней девушке, которая больна ДЦП и недееспособна, сделали оперативное вмешательство по медицинской стерилизации», — рассказал РИА Новости представитель следствия.

По данным ведомства, к врачам за данной операцией обратилась опекунша девушки.

«Несмотря на отсутствие судебного документа на проведение операции по стерилизации, заведующая отделением дала указание хирургу на операцию и сама ассистировала ему», — рассказал представитель СУСК.

Он добавил, что после оперативного вмешательства девушка лишилась детородного органа.