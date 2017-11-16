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12:33 (мск), источник: Publika.md

Отца погибших детей в селе Дану задержали по подозрению в убийстве по неосторожности

Отца погибших накануне в селе Дану детей задержали на трое суток. Информацию подтвердил замглавы Генерального инспектората полиции Георгий Кавкалюк.

Источник: Publika.md

Мужчину обвиняют в убийстве по неосторожности. Он не предпринял никаких мер, чтобы спасти малышей. Ранее мужчина уже был судим за убийство. Сейчас же, если его признают виновным, ему грозит до шести лет тюрьмы.

А мать малышей пока находится в реабилитационном центре. С ней работают специалисты. Сейчас специалисты выясняют причины пожара. Проверяются версии о коротком замыкании и неисправности печи.

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