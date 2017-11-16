Отца погибших детей в селе Дану задержали по подозрению в убийстве по неосторожности
Отца погибших накануне в селе Дану детей задержали на трое суток. Информацию подтвердил замглавы Генерального инспектората полиции Георгий Кавкалюк.
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Отца погибших накануне в селе Дану детей задержали на трое суток. Информацию подтвердил замглавы Генерального инспектората полиции Георгий Кавкалюк.
Мужчину обвиняют в убийстве по неосторожности. Он не предпринял никаких мер, чтобы спасти малышей. Ранее мужчина уже был судим за убийство. Сейчас же, если его признают виновным, ему грозит до шести лет тюрьмы.
А мать малышей пока находится в реабилитационном центре. С ней работают специалисты. Сейчас специалисты выясняют причины пожара. Проверяются версии о коротком замыкании и неисправности печи.