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12:31 (мск), источник: Apiural.ru

Двое взрослых и младенец пострадали в ДТП в районе Березовского

Женщина-водитель не справилась с управлением автомобиля и выехала на «встречку» под «КАМАЗ».

ЕКАТЕРИНБУРГ. Женщина-водитель не справилась с управлением автомобиля и выехала на «встречку» под «КАМАЗ». Об этом АПИ сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

ДТП произошло 15 ноября в 15 часов на 51 км автодороги Екатеринбург-Реж-Алапаевск. По предварительным данным, водитель а/м «ВАЗ-21099», женщина 1983 г.р., не справилась с управлением допустила занос автомобиля с выездом на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем «КАМАЗ».

В результате ДТП пострадали три человека: водитель автомобиля «ВАЗ-21099» доставлена в больницу с предварительным диагнозом ушибы живота и головы. Шестимесячный пассажир автомобиля «ВАЗ-21099», который перевозился на заднем пассажирском сидении в коробе от коляски, доставлен в ДГКБ № 9 Екатеринбурга, с диагнозом перелом черепа. Пассажир автомобиля «ВАЗ-21099» с ЗЧМТ и раной в области переносицы от госпитализации отказался.

Госавтоинспекция Свердловской области напоминает водителям, о необходимости учитывать дорожные и метеорологические условия, соблюдать дистанцию во время движения и скоростной режим, исключая возможность выезда на полосу встречного движения, так как в условиях плохой видимости и гололеда не исключена потеря контроля над управлением автомобиля и его занос, что может привести к ДТП. Во избежание дорожно-транспортных происшествий не совершать опасных маневров.

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Двое взрослых и младенец пострадали в ДТП в районе Березовского
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