Двое взрослых и младенец пострадали в ДТП в районе Березовского

ЕКАТЕРИНБУРГ.
ДТП произошло 15 ноября в 15 часов на 51 км автодороги
В результате ДТП пострадали три человека: водитель автомобиля «ВАЗ-21099» доставлена в больницу с предварительным диагнозом ушибы живота и головы. Шестимесячный пассажир автомобиля «ВАЗ-21099», который перевозился на заднем пассажирском сидении в коробе от коляски, доставлен в ДГКБ № 9 Екатеринбурга, с диагнозом перелом черепа. Пассажир автомобиля «ВАЗ-21099» с ЗЧМТ и раной в области переносицы от госпитализации отказался.
Госавтоинспекция Свердловской области напоминает водителям, о необходимости учитывать дорожные и метеорологические условия, соблюдать дистанцию во время движения и скоростной режим, исключая возможность выезда на полосу встречного движения, так как в условиях плохой видимости и гололеда не исключена потеря контроля над управлением автомобиля и его занос, что может привести к ДТП. Во избежание