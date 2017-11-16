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13:00 (мск), источник: Фонтанка

У метро «Академическая» прорыв трубы: проспект заволокло паром

Проспект Науки рядом со станцией метро «Академическая» заволокло паром днём 16 ноября. О происшествии «Фонтанке» сообщили очевидцы.

Прорыв трубы диаметром 600 мм на проспекте Науки, 19, произошел около 11.20. В ГУП «ТЭК» нашему изданию рассказали, что бригада специалистов в эти минуты занимается локализацией. Из-за аварии вода с газона начала вытекать на проезжую часть. В горячий фонтан прорыв не превратился, зато устроил на участке настоящую «баню».

Пока не ясны причины коммунальной аварии. Пострадают ли из-за неё потребители, будет известно позднее.

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