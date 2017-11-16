У метро «Академическая» прорыв трубы: проспект заволокло паром

Прорыв трубы диаметром 600 мм на проспекте Науки, 19, произошел около 11.20. В ГУП «ТЭК» нашему изданию рассказали, что бригада специалистов в эти минуты занимается локализацией. Из-за аварии вода с газона начала вытекать на проезжую часть. В горячий фонтан прорыв не превратился, зато устроил на участке настоящую «баню».