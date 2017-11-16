У метро «Академическая» прорыв трубы: проспект заволокло паром
Проспект Науки рядом со станцией метро «Академическая» заволокло паром днём 16 ноября. О происшествии «Фонтанке» сообщили очевидцы.
Проспект Науки рядом со станцией метро «Академическая» заволокло паром днём 16 ноября. О происшествии «Фонтанке» сообщили очевидцы.
Прорыв трубы диаметром 600 мм на проспекте Науки, 19, произошел около 11.20. В ГУП «ТЭК» нашему изданию рассказали, что бригада специалистов в эти минуты занимается локализацией.
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