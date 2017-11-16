El Pais: вооруженный человек захватил заложников в банке в Мадриде
МАДРИД, 16 ноября. /ТАСС/. Неизвестный вооруженный человек захватил в четверг заложников в отделении банка в испанской столице. Об этом сообщила газета El Pais.
МАДРИД, 16 ноября. /ТАСС/. Неизвестный вооруженный человек захватил в четверг заложников в отделении банка в испанской столице. Об этом сообщила газета El Pais.
По ее информации, зону, где расположен филиал банковского конгломерата Bankia, оцепляет полиция. Сколько человек находится внутри, пока не уточняется.