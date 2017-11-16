El Pais: вооруженный человек захватил заложников в банке в Мадриде

Кевина из «Один дома» забыли не случайно: отец всё подстроил?

Питер Маккалистер, отец Кевина из фильма «Один дома», тайно ненавидел сына и намеренно не взял его с собой в поездку в Париж. Такую теорию выдвинул портал Indy100