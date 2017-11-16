В Перми задержан серийный вор
В полицию за помощью обратилась 78-летняя пенсионерка. Мужчина, представившийся сотрудником газовой службы, украл у нее документы и деньги.
В полицию за помощью обратилась 78-летняя пенсионерка. Мужчина, представившийся сотрудником газовой службы, украл у нее документы и деньги.
Размер материального ущерба составил 6300 рублей. В день кражи возле подъезда дома к пенсионерке подошел молодой человек. Он представился работником газовой службы и сообщил ей, что необходимо проверить плиту и колонку. Пожилая женщина пустила незнакомца в квартиру, а после его ухода обнаружила пропажу своего имущества.
По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Полицейские установили подозреваемого — безработного и бездомного гражданина 1997 года рождения.
Молодой человек был задержан и доставлен в территориальный отдел внутренних для дачи показаний. В ходе допроса выяснилось, что он причастен к аналогичным кражам на территории Дзержинского, Мотовилихинского и Свердловского районов Перми.
Сейчас подозреваемый арестован. Расследование продолжается.