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13:14 (мск), источник: Новости Перми

В Перми задержан серийный вор

В полицию за помощью обратилась 78-летняя пенсионерка. Мужчина, представившийся сотрудником газовой службы, украл у нее документы и деньги.

Размер материального ущерба составил 6300 рублей. В день кражи возле подъезда дома к пенсионерке подошел молодой человек. Он представился работником газовой службы и сообщил ей, что необходимо проверить плиту и колонку. Пожилая женщина пустила незнакомца в квартиру, а после его ухода обнаружила пропажу своего имущества.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Полицейские установили подозреваемого — безработного и бездомного гражданина 1997 года рождения.
Молодой человек был задержан и доставлен в территориальный отдел внутренних для дачи показаний. В ходе допроса выяснилось, что он причастен к аналогичным кражам на территории Дзержинского, Мотовилихинского и Свердловского районов Перми.

Сейчас подозреваемый арестован. Расследование продолжается.

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