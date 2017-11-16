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13:14 (мск), источник: АиФ Калининград

Названа причина обрушения берега под резиденцией Президента в Пионерском

Обрушение берега в Пионерском происходит не впервые.

На территории Резиденции президента в Пионерском необходимо восстанавливать рухнувший вместе с лестницей склон. За отрезок променада вдоль резиденции отвечает федеральное учреждение, за остальную часть — область.

«Вдоль федеральной части променада поставили непроницаемую шпунтовую стенку, — говорит директор областной “Балтберегозащиты” Роман Трофименко. — В неё бьётся волна, и возникает отбойный эффект, песок уходит. Ещё летом, когда стартовали эти работы, мы начали писать в федеральное ведомство, что этого делать нельзя. Реакции — никакой. И сейчас променад разрушается, уже опорные балки трескаются. Пляжа нет. Мы предлагали ввести ЧС и в срочном порядке построить буны, как в Зеленоградске. Намылся бы пляж. Песок гасил бы волну. Но федералы не захотели вводить ЧС, а без этого буны быстро не поставишь. На одни только экспертизы уйдёт около полутора лет. Сейчас нужно как можно быстрее демонтировать шпунтовое ограждение, затем намыть пляж и построить подпорную противооползневую стенку вдоль берега. Доложили губернатору, надеюсь проблема начнёт решаться».

Напомним, что из-за шторма и износа укреплений склон начал осыпаться еще в феврале.

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