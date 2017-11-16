Названа причина обрушения берега под резиденцией Президента в Пионерском

«Вдоль федеральной части променада поставили непроницаемую шпунтовую стенку, — говорит директор областной “Балтберегозащиты” Роман Трофименко. — В неё бьётся волна, и возникает отбойный эффект, песок уходит. Ещё летом, когда стартовали эти работы, мы начали писать в федеральное ведомство, что этого делать нельзя. Реакции — никакой. И сейчас променад разрушается, уже опорные балки трескаются. Пляжа нет. Мы предлагали ввести ЧС и в срочном порядке построить буны, как в Зеленоградске. Намылся бы пляж. Песок гасил бы волну. Но федералы не захотели вводить ЧС, а без этого буны быстро не поставишь. На одни только экспертизы уйдёт около полутора лет. Сейчас нужно как можно быстрее демонтировать шпунтовое ограждение, затем намыть пляж и построить подпорную противооползневую стенку вдоль берега. Доложили губернатору, надеюсь проблема начнёт решаться».