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13:16 (мск), источник: Sputnik

Житель Ташкента пытался выкрасть из магазина 184 мобильных телефона

Следователи возбудили уголовное дело по факту попытки кражи с противоправным проникновением в помещение.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. В Шайхантахурском районе Ташкента злоумышленник пытался выкрасть из магазина 184 мобильных телефона на общую сумму свыше 132 миллионов сумов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД узбекской столицы.

Правоохранители задержали мужчину на месте преступления.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 25,169 часть 4 пункт «а» УК Республики Узбекистан (попытка на кражу, с противоправным проникновением в помещение, в особо крупном размере).

Напомним, в феврале текущего года в Ташкентской области ученика первого класса лицея ограбили трое молодых мужчин, они выхватили у школьника смартфоны Samsung и iPhone.

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