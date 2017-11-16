Житель Ташкента пытался выкрасть из магазина 184 мобильных телефона
Следователи возбудили уголовное дело по факту попытки кражи с противоправным проникновением в помещение.
Следователи возбудили уголовное дело по факту попытки кражи с противоправным проникновением в помещение.
ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. В Шайхантахурском районе Ташкента злоумышленник пытался выкрасть из магазина 184 мобильных телефона на общую сумму свыше 132 миллионов сумов. Об этом сообщает
Правоохранители задержали мужчину на месте преступления.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 25,169 часть 4 пункт «а» УК Республики Узбекистан (попытка на кражу, с противоправным проникновением в помещение, в особо крупном размере).
Напомним, в феврале текущего года в Ташкентской области ученика первого класса лицея ограбили трое молодых мужчин, они выхватили у школьника смартфоны Samsung и iPhone.