В Новосибирске пьяный водитель «ВАЗ-2114» устроил два ДТП и погоню
Инцидент произошел днем 16 ноября на улице Станционной, об этом сообщают аваркомы Мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».
Инцидент произошел днем 16 ноября на улице Станционной, об этом сообщают аваркомы Мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».
В Новосибирске пьяный водитель «ВАЗ-2114» устроил два ДТП и погоню днем 16 ноября, рассказали аваркомы Мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».
Первая авария случилась на улице Станционная недалеко от пересечения с улицей Дукача. «Nissan Bluebird» ехал в левом ряду, «Лада» — в правом. «ВАЗ» на скорости влетел в заднюю правую часть «Ниссана», иномарка отлетела в отбойник несколько раз и остановилась посередине проезжей части. У «Ниссана» оказалось вырвано колесо.
«Лада» ударилась о бетонный разделитель, водитель решил не останавливаться и сбежать с места аварии. Водитель иномарки мгновенно поймал попутку и бросился в погоню, оставив свой автомобиль на дороге.
Мужчины догнали «ВАЗ-2114» на улице Ягодинская. Там «Лада» врезалась в «Nissan AD». Участники аварии и очевидцы задержали правонарушителя.
По словам очевидцев, водитель и пассажир «Лады» были сильно пьяны.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Еще одна погоня за пьяным водителем произошла весной. 17 автомобилей ДПС преследовали нарушителя у «Меги». В ходе погони водитель врезался в другой автомобиль, затем проезд заблокировали патрульные машины.