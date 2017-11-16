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13:37 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске пьяный водитель «ВАЗ-2114» устроил два ДТП и погоню

Инцидент произошел днем 16 ноября на улице Станционной, об этом сообщают аваркомы Мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».

Источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске пьяный водитель «ВАЗ-2114» устроил два ДТП и погоню днем 16 ноября, рассказали аваркомы Мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».

Первая авария случилась на улице Станционная недалеко от пересечения с улицей Дукача. «Nissan Bluebird» ехал в левом ряду, «Лада» — в правом. «ВАЗ» на скорости влетел в заднюю правую часть «Ниссана», иномарка отлетела в отбойник несколько раз и остановилась посередине проезжей части. У «Ниссана» оказалось вырвано колесо.

«Лада» ударилась о бетонный разделитель, водитель решил не останавливаться и сбежать с места аварии. Водитель иномарки мгновенно поймал попутку и бросился в погоню, оставив свой автомобиль на дороге.

Мужчины догнали «ВАЗ-2114» на улице Ягодинская. Там «Лада» врезалась в «Nissan AD». Участники аварии и очевидцы задержали правонарушителя.

По словам очевидцев, водитель и пассажир «Лады» были сильно пьяны.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Во время загрузки произошла ошибка.

Еще одна погоня за пьяным водителем произошла весной. 17 автомобилей ДПС преследовали нарушителя у «Меги». В ходе погони водитель врезался в другой автомобиль, затем проезд заблокировали патрульные машины.

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