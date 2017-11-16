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13:48 (мск), источник: Tengrinews

Мальчика из монумента «Голодомор» похитили в центре Астаны

В Астане в июле 2017 года похитили скульптуру мальчика монумента памяти жертвам голодомора, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Факт кражи фигурки мальчика из монументальной скульптурно-художественной композиции “1932−1933 жылдардағы ашаршылық құрбандарына тағзым” в июле текущего года зарегистрирован в единый реестр досудебных расследований по статье 188 УК РК», — сообщили в ДВД Астаны.

Полицейскими продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, совершивших данное уголовное правонарушение.

Отметим, монументальный комплекс представляет из себя «Стену скорби» в форме части юрты «Кереге» и скульптурную группу, состоящую из фигур женщины и ребенка. Автором архитектурной концепции «Стена скорби» стал Орал Алибаев, а концепцию монумента разработал скульптор Валерий Пирожков. Монумент был открыт при участии Президента страны Нурсултана Назарбаева в мае 2012 года. Tengrinews.kz.

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