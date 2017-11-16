Мальчика из монумента «Голодомор» похитили в центре Астаны
В Астане в июле 2017 года похитили скульптуру мальчика монумента памяти жертвам голодомора, передает Tengrinews.kz.
В Астане в июле 2017 года похитили скульптуру мальчика монумента памяти жертвам голодомора, передает Tengrinews.kz.
«Факт кражи фигурки мальчика из монументальной
Полицейскими продолжаются
Отметим, монументальный комплекс представляет из себя «Стену скорби» в форме части юрты «Кереге» и скульптурную группу, состоящую из фигур женщины и ребенка. Автором архитектурной концепции «Стена скорби» стал Орал Алибаев, а концепцию монумента разработал скульптор Валерий Пирожков. Монумент был открыт при участии Президента страны Нурсултана Назарбаева в мае 2012 года. Tengrinews.kz.