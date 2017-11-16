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13:54 (мск), источник: VN.ru

Три человека погибли на пожаре в Молоте

Жизни трех человек унес крупный пожар в поселке Молот Коченевского района. Возгорание слишком поздно обнаружили, а работу пожарных осложняло отсутствие водоснабжения, сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную службу МЧС 16 ноября в 4:28 утра. Пожарные расчеты прибыли на место вызова спустя 17 минут после звонка.

На момент прибытия первого пожарного подразделения открытым огнем горел двухэтажный частный дом. Сотрудники МЧС проводили разведку в горящих комнатах, осуществляли поиск людей и тушение возгорания. Открытое горение было ликвидировано в 5.27.

По оперативной информации, пока не подтвержденной следственными органами, в результате пожара погибли три человека.

«Пожар поздно обнаружили. До прибытия спасателей из горящего дома самостоятельно эвакуировались пять человек. Тушение пожара осложнялось отсутствием противопожарного водоснабжения — вода доставлялась из озера в населенном пункте и от водонапорной башни, расположенной в соседнем селе», — уточнил начальник отдела дознания и административной практики ГУ МЧС РФ по региону Александр Покидов.

В настоящие время на месте пожара для установления точной причины ЧС работают дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории.

На днях новосибирские пожарные также столкнулись с большими трудностями. Автоцистернам пришлось добираться вброд через реку Обь к месту вызова на остров Кудряш. После этого спасатели обнаружили, что их автомобили едва могут протиснуться по узким улочкам дачного поселка. Для забора воды из реки была сооружена 80-метровая магистральная линия из пожарных рукавов.

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Три человека погибли на пожаре в Молоте
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