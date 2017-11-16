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13:53 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пропавший в Пермском крае рыбак сумел сам выбраться из леса

Здоровью 29-летнего мужчины ничего не угрожает.

Заблудившийся в Усольском районе 29-летний рыбак нашёлся.

Как рассказали волонтёры, участвовавшие в поисках мужчины, он сам сумел выбраться из леса к населённому пункту.

«После чего молодой человек добрался домой. Он первым делом позвонил сестре и в полицию, чтобы сообщить, что нашёлся. Мужчина жив-здоров. У него всё хорошо», — сообщили «АиФ-Прикамье» волонтёры.

Напомним, 29-летний рыбак заблудился в лесу и сутки не мог из него выбраться. Мужчина позвонил и сообщил об этом, после чего на его поиски отправились ребята из местного поискового отряда и сотрудники полиции.

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