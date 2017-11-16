Пропавший в Пермском крае рыбак сумел сам выбраться из леса
Здоровью 29-летнего мужчины ничего не угрожает.
Здоровью 29-летнего мужчины ничего не угрожает.
Заблудившийся в Усольском районе 29-летний рыбак нашёлся.
Как рассказали волонтёры, участвовавшие в поисках мужчины, он сам сумел выбраться из леса к населённому пункту.
«После чего молодой человек добрался домой. Он первым делом позвонил сестре и в полицию, чтобы сообщить, что нашёлся. Мужчина
Напомним, 29-летний рыбак заблудился в лесу и сутки не мог из него выбраться. Мужчина позвонил и сообщил об этом, после чего на его поиски отправились ребята из местного поискового отряда и сотрудники полиции.