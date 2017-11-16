Пропавший в Пермском крае рыбак сумел сам выбраться из леса

Заблудившийся в Усольском районе 29-летний рыбак нашёлся.

Как рассказали волонтёры, участвовавшие в поисках мужчины, он сам сумел выбраться из леса к населённому пункту.

«После чего молодой человек добрался домой. Он первым делом позвонил сестре и в полицию, чтобы сообщить, что нашёлся. Мужчина жив-здоров. У него всё хорошо», — сообщили «АиФ-Прикамье» волонтёры.