МВД предупреждает жителей Башкирии о мошенниках, представляющихся сотрудниками газовой службы
Днем 15 ноября в дежурную часть городского отдела полиции позвонила 71-летняя жительница Салавата и сообщила о краже. На место незамедлительно выехала
Днем 15 ноября в дежурную часть городского отдела полиции позвонила 71-летняя жительница Салавата и сообщила о краже. На место незамедлительно выехала
Как установили полицейские, к заявительнице приходила женщина, представившаяся работником Горгаза, и потребовала пустить ее в квартиру для проверки вытяжки. Хозяйка квартиры подчинилась. Пришедшая прошла на кухню, встала на стул и стала рассматривать вытяжку. При этом она попросила придерживать стульчик и подстраховывать ее, то есть всячески старалась задержать возле себя хозяйку квартиры.
Проведя
По факту кражи следователями отдела МВД России по городу Салавату возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Надо отметить, что подобные преступления зафиксированы полицейскими и в других городах республики.
К сожалению, жертвами злоумышленников часто становятся именно пенсионеры и пожилые люди. Они наиболее беззащитны и доверчивы. Большинство из них либо совсем одиноки, либо, имея родственников, живут одни.
Распознать преступников сложно, они как правило не вызывают подозрения, приятны, интеллигенты, располагают к себе и внушают доверие. Однако необходимо быть крайне внимательными, не терять бдительности, проверять факты, прежде чем совершить то, о чем вас просят.
В последнее время в полицию часто обращаются граждане в связи с покупкой и установкой различных датчиков от протечек воды, газоанализаторов, уплотнителей окон и прочих приборов. Все это предлагается приобрести, не раздумывая, именно сейчас, объясняя, что только сегодня проходит специальная акция, действует колоссальная скидка и так далее.
Многие домовладельцы соглашаются, устанавливают эти приборы, а потом выясняется, что реальная стоимость их в