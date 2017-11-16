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13:48 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

МВД предупреждает жителей Башкирии о мошенниках, представляющихся сотрудниками газовой службы

Днем 15 ноября в дежурную часть городского отдела полиции позвонила 71-летняя жительница Салавата и сообщила о краже. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Как установили полицейские, к заявительнице приходила женщина, представившаяся работником Горгаза, и потребовала пустить ее в квартиру для проверки вытяжки. Хозяйка квартиры подчинилась. Пришедшая прошла на кухню, встала на стул и стала рассматривать вытяжку. При этом она попросила придерживать стульчик и подстраховывать ее, то есть всячески старалась задержать возле себя хозяйку квартиры.

Проведя какие-то манипуляции с вытяжкой, дама ушла. Заподозрив неладное, пенсионерка решила проверить свои сбережения, хранившиеся в шкафу в другой комнате, и обнаружила, что пропали 25 тысяч рублей и золотая цепочка с крестиком. То есть пока женщины общались на кухне, кто-то через незапертую дверь прошел в комнату и совершил кражу.

По факту кражи следователями отдела МВД России по городу Салавату возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Надо отметить, что подобные преступления зафиксированы полицейскими и в других городах республики.

К сожалению, жертвами злоумышленников часто становятся именно пенсионеры и пожилые люди. Они наиболее беззащитны и доверчивы. Большинство из них либо совсем одиноки, либо, имея родственников, живут одни.

Распознать преступников сложно, они как правило не вызывают подозрения, приятны, интеллигенты, располагают к себе и внушают доверие. Однако необходимо быть крайне внимательными, не терять бдительности, проверять факты, прежде чем совершить то, о чем вас просят.

В последнее время в полицию часто обращаются граждане в связи с покупкой и установкой различных датчиков от протечек воды, газоанализаторов, уплотнителей окон и прочих приборов. Все это предлагается приобрести, не раздумывая, именно сейчас, объясняя, что только сегодня проходит специальная акция, действует колоссальная скидка и так далее.

Многие домовладельцы соглашаются, устанавливают эти приборы, а потом выясняется, что реальная стоимость их в два-три раза ниже. Сотрудники МВД обращаются к жителям республики и предупреждают о том, что не следует доверять незнакомцам и скоропалительно совершать какие-либо денежные операции. Не впускайте в свои дома и квартиры незнакомцев, не доверяйте им, не делитесь информацией о своих сбережениях. Берегите себя, близких и свое имущество!

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