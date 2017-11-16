В поселке Максимовка под Уфой сгорели четыре автомобиля

В минувшую среду, 15 ноября, на улице Староторфяная в поселке Максимовка, загорелся шлакоблочный гараж. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера пожарной охраны около 18:45. На место оперативно прибыли пожарные расчеты и 12 сотрудников МЧС. К месту пожара подогнали 4 единицы спецтехники, сообщает пресс-служба управления МЧС по Башкирии.