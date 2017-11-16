Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: новый российский «супербомбардировщик» встревожил США
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
У выжившей при крушении самолета девочки не нашли тяжелых травм
В Кремле оценили клип кадетов и депутата ГД на песню «Дядя Вова»
21-летняя звезда YouTube умер после сделанной в соцсети записи
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
Разведка ФРГ: «Не следует больше питать надежды по вопросу Крыма»
СМИ: Доллар потерял главную опору
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек
Из Volkswagen Beetle сделали отель (фото)
СМИ: Моника Беллуччи показала обнаженное фото в молодости
Киев: Минск вонзил нож в спину Украине
39-летняя Летиция Каста стала звездой вечера в Москве (фото)
Пелагея в черном закрытом платье удивила поклонников (фото)
«Не хочу быть молодящейся бабушкой»: Пугачева о смелых нарядах
В бикини на Сейшелах: Орлова показала фигуру в 40
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
5 экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Фоторепортажи
8Внутри Монголии
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
14:06 (мск), источник: Комсомольская правда

В поселке Максимовка под Уфой сгорели четыре автомобиля

Из-за пожара в гараже огнем были уничтожены отечественный грузовик и три легковушки.

В минувшую среду, 15 ноября, на улице Староторфяная в поселке Максимовка, загорелся шлакоблочный гараж. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера пожарной охраны около 18:45. На место оперативно прибыли пожарные расчеты и 12 сотрудников МЧС. К месту пожара подогнали 4 единицы спецтехники, сообщает пресс-служба управления МЧС по Башкирии.

Сотрудники пожарной службы три с половиной часа боролись с огнем. Спасти находящиеся внутри автомобили так и не удалось. Дотла выгорели две иномарки BMW и Citroen, отечественная легковушка и грузовая ГАЗель.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Были ли у Януковича золотой батон и унитаз?
Сергей Безруков впервые показал своих старших детей
Медведев потребовал возобновить продажу билетов в плацкарт
Госдума приняла закон о возврате НДС
Президент Зимбабве Мугабе отказался подавать в отставку
Сборная России оказалась худшей среди всех участников ЧМ-2018
«Черная пятница»: как подготовиться к главной распродаже года
Мерил Стрип рассказала о восхищении Татьяной Фельгенгауэр
Умер рэпер Lil Peep. Музыканту был 21 год
Спорт
WADA не восстановило в правах РУСАДА. Что дальше? В расследовании независимой комиссии WADA говорилось о существовании в России государственной поддержки якобы существовавшей допинг-программы
Авто
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек Выяснилось, что у сотрудников полиции возникают трудности при заполнении протоколов шариковыми ручками при отрицательной температуре воздуха
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева Коллеги попытались понять, чем было вызвано резкое высказывание артиста о российских зрителях
Недвижимость
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Рублевка ежегодно теряет треть покупателей недвижимости
В России строится почти 2 млн квадратных метров торговых центров
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
Леди
Как не надо расчесывать длинные волосы: 6 ошибок Вся правда о ежедневном бьюти-процессе, с которым каждая из нас с детства знакома.
Дети
Ученые объяснили связь между месяцем рождения и риском болезней Научно доказано, что у людей, родившихся зимой, выше риск диабета 2 типа, а у появившихся на свет осенью – выше риск депрессии.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь