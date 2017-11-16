В Самаре пенсионерка на «Калине» толкнула автобус в дерево: пострадали три человека

По данным дорожных полицейских, виновником аварии стала 65-летняя женщина — водитель легковушки, Автомобилистка, двигаясь по улице Товарной, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог напротив дома 78 «в» по улице Магистральной не уступила дорогу и столкнулась с автобусом ПАЗ 4230−03. После удара автобус отбросило влево, и он врезался в дерево.