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16:31 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре пенсионерка на «Калине» толкнула автобус в дерево: пострадали три человека

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, ДТП с участием автобуса и автомобиля «Лада Калина» произошло в среду, 15 ноября, около 14:30 в Кировском районе Самары.

Источник: 63.мвд.рф

По данным дорожных полицейских, виновником аварии стала 65-летняя женщина — водитель легковушки, Автомобилистка, двигаясь по улице Товарной, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог напротив дома 78 «в» по улице Магистральной не уступила дорогу и столкнулась с автобусом ПАЗ 4230−03. После удара автобус отбросило влево, и он врезался в дерево.

В результате ДТП женщина, управлявшая «Калиной», получила перелом ключицы, 35-летняя женщина, находившаяся в автобусе, получила травму лица, а 30-летняя девушка — также пассажирка автобуса — получила ушибы рук и головы.

Как выяснили сотрудники ГИБДД, в момент аварии водители транспортных средств находились в трезвом состоянии. По факту случившегося проводится проверка.

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