Мужчина и женщина угрожали ружьем отдыхающим в агроусадьбе

В милицию поступило сообщение о том, что в д. Веселый Угол Дзержинского района двое неизвестных угрожают окружающим оружием. «К месту происшествия незамедлительно прибыли сотрудники милиции. Они установили, что 57-летняя местная жительница и ее 47-летний знакомый из Минска у агроусадьбы угрожали отдыхающим с детьми людям охотничьим ружьем. При этом женщина нецензурно выражалась и угрожала выстрелить. Хозяин зарегистрированного оружия в это время демонстративно заряжал патроны», — рассказала Татьяна Белоног.