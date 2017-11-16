Мужчина и женщина угрожали ружьем отдыхающим в агроусадьбе

Дзержинский районным отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением оружия (ч.3 ст. 339 УК РБ). Подозреваемые задержаны.
В милицию поступило сообщение о том, что в д. Веселый Угол Дзержинского района двое неизвестных угрожают окружающим оружием. «К месту происшествия незамедлительно прибыли сотрудники милиции. Они установили, что 57-летняя местная жительница и ее 47-летний знакомый из Минска у агроусадьбы угрожали отдыхающим с детьми людям охотничьим ружьем. При этом женщина нецензурно выражалась и угрожала выстрелить. Хозяин зарегистрированного оружия в это время демонстративно заряжал патроны», — рассказала Татьяна Белоног.
С подозреваемыми работают следователи. Объяснить причины своих действий задержанные не смогли из-за алкогольного опьянения.
Допрашиваются потерпевшие, свидетели и подозреваемые. Во время проведенных осмотров и обысков, в том числе по месту жительства задержанного мужчины, изъяты патроны, порох, оружие и иные предметы. Они признаны вещественными доказательствами. Комплекс следственных действий продолжается.