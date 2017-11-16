В Яссах перевернулся грузовик с яблоками из Молдовы
Грузовик с яблоками из Молдовы попал в аварию в румынском уезде Яссы. Водитель не пострадал, но груз потерян — тонны фруктов рассыпались по проезжей части.
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Грузовик с яблоками из Молдовы попал в аварию в румынском уезде Яссы. Водитель не пострадал, но груз потерян — тонны фруктов рассыпались по проезжей части.
Водитель говорит, что потерял контроль над машиной, пытаясь избежать столкновения — на встречную полосу выехал микроавтобус.
Направлялся грузовик в уезд Васлуй. Ущерб пока не определили. Обстоятельства аварии выясняются.