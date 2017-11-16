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13:41 (мск), источник: Publika.md

В Яссах перевернулся грузовик с яблоками из Молдовы

Грузовик с яблоками из Молдовы попал в аварию в румынском уезде Яссы. Водитель не пострадал, но груз потерян — тонны фруктов рассыпались по проезжей части.

Источник: Publika.md

Водитель говорит, что потерял контроль над машиной, пытаясь избежать столкновения — на встречную полосу выехал микроавтобус.

Направлялся грузовик в уезд Васлуй. Ущерб пока не определили. Обстоятельства аварии выясняются.

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