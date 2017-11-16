В Яссах перевернулся грузовик с яблоками из Молдовы

В Яссах перевернулся грузовик с яблоками из Молдовы

Грузовик с яблоками из Молдовы попал в аварию в румынском уезде Яссы. Водитель не пострадал, но груз потерян — тонны фруктов рассыпались по проезжей части.