Пермячка обнаружила в своем огороде снаряд
14 ноября жительница дома по улице Красноборской обнаружила в своем огороде предмет, похожий на артиллерийский снаряд.
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14 ноября жительница дома по улице Красноборской обнаружила в своем огороде предмет, похожий на артиллерийский снаряд.
На место происшествия приехали сотрудники
В этот же день в селе Зернино Березовского района на берегу реки Барда местный житель обнаружил предмет, похожий на мину. Это была 120 мм мина. Ее также обследовали. Мина оказалась не опасной.
Специалисты ОМОН Росгвардии вывезли находки с мест обнаружений для дальнейшего уничтожения.