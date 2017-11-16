Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: новый российский «супербомбардировщик» встревожил США
Главная причина, по которой нельзя вылечить грипп
Сбербанк запустил новогоднюю акцию
"Второй нож в спину Украины": в Раде о решении Минска по Крыму
21-летняя звезда YouTube умер после сделанной в соцсети записи
Кевина из «Один дома» забыли не случайно: отец всё подстроил?Питер Маккалистер, отец Кевина из фильма «Один дома», тайно ненавидел сына и намеренно не взял его с собой в поездку в Париж. Такую теорию выдвинул портал Indy100
СМИ: Глава «Роснефти» Игорь Сечин развелся с молодой супругой
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения
Новый Ford Focus: теперь мы знаем, каким он будет
71-летняя турецкая певица Айше Пеккан собирается родить первенца
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
39-летняя Летиция Каста стала звездой вечера в Москве (фото)
Пелагея в черном закрытом платье удивила поклонников (фото)
В бикини на Сейшелах: Орлова показала фигуру в 40 лет - СМИ
Кончаловский: Никто не осмелится делать как Путин
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
5 экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Фоторепортажи
13Густой смог окутал Дели
8Внутри Монголии
14:03 (мск), источник: Новости Перми

Пермячка обнаружила в своем огороде снаряд

14 ноября жительница дома по улице Красноборской обнаружила в своем огороде предмет, похожий на артиллерийский снаряд.

На место происшествия приехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН. Подозрительным предметом оказался 122 мм артиллерийский снаряд. Без взрывчатых веществ и взрываетелей.

В этот же день в селе Зернино Березовского района на берегу реки Барда местный житель обнаружил предмет, похожий на мину. Это была 120 мм мина. Ее также обследовали. Мина оказалась не опасной.

Специалисты ОМОН Росгвардии вывезли находки с мест обнаружений для дальнейшего уничтожения.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Лысьве арестовали убийцу
Медведев потребовал возобновить продажу билетов в плацкарт
Госдума приняла закон о возврате НДС
Президент Зимбабве отказывается подавать в отставку
Сборная России оказалась худшей среди всех участников ЧМ-2018
МГУ вошел в число 150 лучших вузов мира
Мерил Стрип рассказала о восхищении Татьяной Фельгенгауэр
Умер рэпер Lil Peep. Музыканту был 21 год
Спорт
WADA не восстановило в правах РУСАДА. Что дальше? В расследовании независимой комиссии WADA говорилось о существовании в России государственной поддержки якобы существовавшей допинг-программы
Авто
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек Выяснилось, что у сотрудников полиции возникают трудности при заполнении протоколов шариковыми ручками при отрицательной температуре воздуха
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева Коллеги попытались понять, чем было вызвано резкое высказывание артиста о российских зрителях
Недвижимость
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Рублевка ежегодно теряет треть покупателей недвижимости
В России строится почти 2 млн квадратных метров торговых центров
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
Леди
Как не надо расчесывать длинные волосы: 6 ошибок Вся правда о ежедневном бьюти-процессе, с которым каждая из нас с детства знакома.
Дети
Ученые объяснили связь между месяцем рождения и риском болезней Научно доказано, что у людей, родившихся зимой, выше риск диабета 2 типа, а у появившихся на свет осенью – выше риск депрессии.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь