Пермячка обнаружила в своем огороде снаряд

На место происшествия приехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН. Подозрительным предметом оказался 122 мм артиллерийский снаряд. Без взрывчатых веществ и взрываетелей.



В этот же день в селе Зернино Березовского района на берегу реки Барда местный житель обнаружил предмет, похожий на мину. Это была 120 мм мина. Ее также обследовали. Мина оказалась не опасной.



Специалисты ОМОН Росгвардии вывезли находки с мест обнаружений для дальнейшего уничтожения.