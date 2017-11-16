В Волгоградской области нашли пропавших школьниц
Девочки решили не возвращаться домой опасаясь, что родители будут ругать их за прогул занятий.
Девочки решили не возвращаться домой опасаясь, что родители будут ругать их за прогул занятий.
Полицейские нашли двух школьниц 13 и 14 лет, сбежавших из дома в Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, одноклассницы ушли в школу во вторую смену, но решили прогулять занятия, а чтобы избежать недовольства родителей и ссоры с ними, не стали возвращаться домой. Одноклассницы остались ночевать на даче, принадлежащий семье одной из них. Правоохранителям удалось найти девочек около 04:00. В настоящее время школьницы находятся дома. Добавим, что ранее они уже убегали из дома