В Волгоградской области нашли пропавших школьниц

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, одноклассницы ушли в школу во вторую смену, но решили прогулять занятия, а чтобы избежать недовольства родителей и ссоры с ними, не стали возвращаться домой. Одноклассницы остались ночевать на даче, принадлежащий семье одной из них. Правоохранителям удалось найти девочек около 04:00. В настоящее время школьницы находятся дома. Добавим, что ранее они уже убегали из дома из-за периодически возникающих конфликтов в семьях.