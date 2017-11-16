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14:43 (мск), источник: Sputnik.md

Гибель троих детей при пожаре в Молдове: поджог или случайность

Специалисты выдвинули несколько версий, по какой причине мог возникнуть пожар в Глодянском районе при котором погибли трое детей.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. Смешанная комиссия выдвинула четыре версии возникновения возгорания в жилом доме в селе Дану Глодянского района, где погибли трое детей. Об этом сообщили в четверг в Службе гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД РМ.

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Трагедия произошла ночью 14 ноября. На место происшествия выехали два пожарных расчета. Чтобы локализовать возгорание в частном жилом доме им потребовалась 21 минута. За это время успели сгореть 12 квадратных метров помещения, где обнаружили обгоревшие тела трех детей — 7-летней девочки, 4-летнего мальчика и девочке, который был всего месяц.

«Среди предварительных версий, которые расследуются: нарушение правил противопожарной безопасности при использовании газовой плиты, нарушение правил при использовании печи, намеренный поджог и короткое замыкание», — сообщили в СГЗЧС.

Как уточнили в ведомстве, в течение десяти дней должна быть установлена окончательная версия.

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