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14:31 (мск), источник: ЕАН

Массовая эвакуация в Екатеринбурге: жд вокзал, автовокзалы и Юридическая академия

На этот раз эвакуировали жд вокзал, Северный и Южный автовокзалы, школу № 113 и Юридческую академию, сообщают очевидцы в соцсетях.

Третья волна эвакуации захлестнула Екатеринбург. Ранее сообщения о лжеминировании поступили в облправительство, в торговые центры «Мега», «Мегаполис», «Глобус», «Карнавал», в пять городских школ.

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