Массовая эвакуация в Екатеринбурге: жд вокзал, автовокзалы и Юридическая академия
На этот раз эвакуировали жд вокзал, Северный и Южный автовокзалы, школу № 113 и Юридческую академию, сообщают очевидцы в соцсетях.
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На этот раз эвакуировали жд вокзал, Северный и Южный автовокзалы, школу № 113 и Юридческую академию, сообщают очевидцы в соцсетях.
Третья волна эвакуации захлестнула Екатеринбург. Ранее сообщения о лжеминировании поступили в облправительство, в торговые центры «Мега», «Мегаполис», «Глобус», «Карнавал», в пять городских школ.