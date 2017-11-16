Массовая эвакуация в Екатеринбурге: жд вокзал, автовокзалы и Юридическая академия

Массовая эвакуация в Екатеринбурге: жд вокзал, автовокзалы и Юридическая академия

На этот раз эвакуировали жд вокзал, Северный и Южный автовокзалы, школу № 113 и Юридческую академию, сообщают очевидцы в соцсетях.