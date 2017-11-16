Полиция пришла в «Новую газету»

«В настоящее время в здании “Новой газеты” находятся пять сотрудников полиции, которые представились как сотрудники УВД ЦАО, отдел по вопросам миграции», — сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова.

По ее словам, полицейские сообщили, что пришли с внеплановой проверкой для выявления административных нарушений при приеме на работу иностранцев.