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17:36 (мск), источник: Интерфакс

Полиция пришла в «Новую газету»

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU — Сотрудники полиции в четверг днем пришли в «Новую газету».

«В настоящее время в здании “Новой газеты” находятся пять сотрудников полиции, которые представились как сотрудники УВД ЦАО, отдел по вопросам миграции», — сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова.

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По ее словам, полицейские сообщили, что пришли с внеплановой проверкой для выявления административных нарушений при приеме на работу иностранцев.

Прусенкова предположила, что визит может быть связан с делом внештатного корреспондента «Новой газеты» Худоберди Нурматова (Али Феруза), однако уточнила, что он в свое время не был официально принят на работу в газету.

«В настоящее время полиция общается с директором газеты Сергеем Кожеуровым, там же находятся сотрудники отдела кадров», — рассказала Прусенкова.

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